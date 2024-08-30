Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных вопросов, в частности, потерю Украиной первого истребителя F-16. Также проанализируем общую ситуацию на фронте, в частности, Курскую операцию Вооруженных сил Украины и продвижение россиян на Покровском направлении.
Посмотреть эфир можно в 07:00 по ссылке.
О чем эфир
В ходе сегодняшнего утреннего эфира Новини.LIVE обсудим следующие вопросы:
- Украина потеряла первый F-16;
- Действительно ли главе "Укрэнерго" Кудрицкому ищут замену;
- Что сейчас происходит на линии фронта.
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Георгий Мазураш;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Юрий Камельчук;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.