Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных вопросов, в частности, потерю Украиной первого истребителя F-16. Также проанализируем общую ситуацию на фронте, в частности, Курскую операцию Вооруженных сил Украины и продвижение россиян на Покровском направлении.

Посмотреть эфир можно в 07:00 по ссылке.

О чем эфир

В ходе сегодняшнего утреннего эфира Новини.LIVE обсудим следующие вопросы:

Украина потеряла первый F-16;

Действительно ли главе "Укрэнерго" Кудрицкому ищут замену;

Что сейчас происходит на линии фронта.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Георгий Мазураш;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Юрий Камельчук;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.