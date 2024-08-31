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Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

31 серпня 2024 р. 17:33

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

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Катастрофу літака F-16 в Україні потрібно коментувати обережно і зважено. Росіяни, з експресивних і поспішних заяв, можуть отримати корисну для себе інформацію.

Про це в ефірі Вечір.LIVE сказала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Позиція Берлінської щодо заяв про авіатрощу

За словами Берлінської, такі кейси потрібно коментувати дуже зважено, обережно і правильно підбираючи слова. 

Вона зазначила, що це потрібно, передусім для того, аби не надавати якусь додаткову інформацію росіянам.

Волонтерка наголосила, що потрібно дочекатись результатів розслідування і коментарів від офіційних представників влади .

"Я вважаю, що ми втратили одного з кращих пілотів країни. На жаль, у російських пабліках це теж усвідомлюють, святкують. Тим не менше з цього потрібно зробити висновки, щоби чітко розуміти подальші кроки. Все стане відомо після офіційних розслідувань і офіційних заяв", — сказала Берлінська.

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18:12 Мадуро зробив Путіну "подарунок" — до Росії екстрадували колумбійців, які воювали за Україну

18:07 У Києві загорівся дах багатоповерхівки — рятувальники ліквідували пожежу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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