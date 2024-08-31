Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Катастрофу літака F-16 в Україні потрібно коментувати обережно і зважено. Росіяни, з експресивних і поспішних заяв, можуть отримати корисну для себе інформацію.

Про це в ефірі Вечір.LIVE сказала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Позиція Берлінської щодо заяв про авіатрощу

За словами Берлінської, такі кейси потрібно коментувати дуже зважено, обережно і правильно підбираючи слова.

Вона зазначила, що це потрібно, передусім для того, аби не надавати якусь додаткову інформацію росіянам.

Волонтерка наголосила, що потрібно дочекатись результатів розслідування і коментарів від офіційних представників влади .

"Я вважаю, що ми втратили одного з кращих пілотів країни. На жаль, у російських пабліках це теж усвідомлюють, святкують. Тим не менше з цього потрібно зробити висновки, щоби чітко розуміти подальші кроки. Все стане відомо після офіційних розслідувань і офіційних заяв", — сказала Берлінська.