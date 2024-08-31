Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Катастрофу самолета F-16 в Украине следует комментировать осторожно и взвешенно. Россияне, по экспрессивным и поспешным заявлениям, могут получить полезную для себя информацию.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Позиция Берлинской относительно заявлений об авиакатастрофе

По словам Берлинской, такие кейсы нужно комментировать очень взвешенно, осторожно и правильно подбирая слова.

Она отметила, что это нужно, прежде всего, для того, чтобы не предоставлять какую-либо дополнительную информацию россиянам.

Волонтер подчеркнула, что нужно дождаться результатов расследования и комментариев от официальных представителей власти.

"Я считаю, что мы потеряли одного из лучших пилотов страны. К сожалению, в российских пабликах это тоже осознают, празднуют. Тем не менее, из этого нужно сделать выводы, чтобы четко понимать дальнейшие шаги. Все станет известно после официальных расследований и официальных заявлений", – сказала Берлинская.