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ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

30 августа 2024 г. 17:50

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17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

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12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о потере Украиной первого самолета F-16. Обсудим призывы открыть уголовное дело против народного депутата Марьяны Безуглой из-за ее заявлений о военном руководстве. Также узнаем о последствиях последних обстрелов по энергетике.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о дефиците боеприпасов в ВСУ в Курской области России.

Кроме того, расскажем об истерических сообщениях российских СМИ о якобы подготовке Украиной ударов ракетами "Storm Shadow" по Москве.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины Константин Бондарев;
  • журналист, медиаменеджер Евгений Киселев;
  • журналист Игорь Яковенко;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

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18:02 Не учителя, но имеют отсрочку от мобилизации — о какой категории педагогов идет речь

18:00 Часы в пробках — выезд за границу через трассу Одесса — Рени затруднен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:47 Авиаудар по Харькову — под завалами здания могут быть люди

17:45 Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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