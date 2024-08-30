ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о потере Украиной первого самолета F-16. Обсудим призывы открыть уголовное дело против народного депутата Марьяны Безуглой из-за ее заявлений о военном руководстве. Также узнаем о последствиях последних обстрелов по энергетике.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о дефиците боеприпасов в ВСУ в Курской области России.
Кроме того, расскажем об истерических сообщениях российских СМИ о якобы подготовке Украиной ударов ракетами "Storm Shadow" по Москве.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины Константин Бондарев;
- журналист, медиаменеджер Евгений Киселев;
- журналист Игорь Яковенко;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.