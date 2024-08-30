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ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

30 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про втрату Україною першого літака F-16. Обговоримо заклики відкрити кримінальну справу проти народної депутатки Мар'яни Безуглої через її заяви про військове керівництво. Також дізнаємося про наслідки останніх обстрілів по енергетиці.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про дефіцит боєприпасів у ЗСУ в Курській області Росії.

Крім того, розповімо про істеричні повідомлення російських ЗМІ про нібито підготовку Україною ударів ракетами "Storm Shadow" по Москві.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України Костянтин Бондарєв;
  • журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;
  • журналіст Ігор Яковенко;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. 

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18:18 По Харкову влучили п′ять ракет — кількість постраждалих зросла

18:10 Ракетний удар по готелю у Кривому Розі — яка ситуація наразі

18:06 Спека буде відступати — синоптики спрогнозували, яким буде останній день літа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Не учителі, але мають відстрочку від мобілізації — про яку категорію освітян йдеться

18:00 Години в заторах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

17:47 Авіаудар по Харкову — під завалами будівлі можуть бути люди

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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