ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про втрату Україною першого літака F-16. Обговоримо заклики відкрити кримінальну справу проти народної депутатки Мар'яни Безуглої через її заяви про військове керівництво. Також дізнаємося про наслідки останніх обстрілів по енергетиці.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про дефіцит боєприпасів у ЗСУ в Курській області Росії.

Крім того, розповімо про істеричні повідомлення російських ЗМІ про нібито підготовку Україною ударів ракетами "Storm Shadow" по Москві.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України Костянтин Бондарєв;

журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;

журналіст Ігор Яковенко;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.