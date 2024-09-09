Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Військовослужбовець ЗСУ заявив, що в його бригаді Telegram для службових цілей не використовується. Цей месенджер тільки для просування публічної інформації.

Про це розповів пресофіцер 24 ОМБр Андрій Полухін в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Telegram у війську

За словами пресофіцер 24 ОМБр, військові не використовують Telegram для робочих питань, адже свого часу цей месенджер приніс певну інформаційну шкоду для бригади.

Після цього випадку захисники перейшли на інші платформи. Які саме — військовий не уточнив. А у Telegram просувають публічну інформацію та моніторять дані щодо свого підрозділу.

За словами Андрія Полухіна, якщо Telegram заблокують, робочим процесам у війську це не зашкодить.