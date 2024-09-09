Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель прокоментував заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що Telegram є загрозою для національної безпеки. Він погодився з його словами.

Про це Олексій Кошель говорив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Робота Telegram в Україні

Кошель зазначив, що Буданов не вперше говорить про загрозу Telegram для України. Однак влада не зробила нічого, аби заблокувати соцмережу.

"Це дуже серйозна загроза національній безпеці. От дивіться, я відкриваю свій смартфон, в силу своїх професійних речей я змушений читати проросійські Telegram-канали, які працюють в Україні, і окремі російські інформагенства. Я вільно читаю це "інформаційне сміття", щоб можна було робити висновки", — зазначив Кошель.

За його словами, проросійські канали мають сумарну аудиторію понад 15 мільйонів. Він наголосив, що це спецоперації, які проводять окупанти. Йдеться про підрив мобілізації та підпал автомобілів військових. Саме таку інформацію поширюють росіяни в Telegram.

Кошель наголосив, що інформація від окупантів може спровокувати паніку в Україні.

"Я не бачу жодних проблем, щоб ми зараз в умовах правового режиму воєнного стану заборонили Telegram", — додав він.