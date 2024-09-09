Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности. Он согласился с его словами.

Об этом Алексей Кошель говорил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Работа Telegram в Украине

Кошель отметил, что Буданов не в первый раз говорит об угрозе Telegram для Украины. Однако власти не сделали ничего, чтобы заблокировать соцсеть.

"Это очень серьезная угроза национальной безопасности. Вот смотрите, я открываю свой смартфон, в силу своих профессиональных вещей я вынужден читать пророссийские Telegram-каналы, которые работают в Украине, и отдельные российские информагентства. Я свободно читаю этот "информационный мусор", чтобы можно было делать выводы", — отметил Кошель.

По его словам, пророссийские каналы имеют суммарную аудиторию более 15 миллионов. Он отметил, что это спецоперации, которые проводят оккупанты. Речь идет о подрыве мобилизации и поджоге автомобилей военных. Именно такую информацию распространяют россияне в Telegram.

Кошель подчеркнул, что информация от оккупантов может спровоцировать панику в Украине.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы мы сейчас в условиях правового режима военного положения запретили Telegram", — добавил он.