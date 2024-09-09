Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Военнослужащий ВСУ заявил, что в его бригаде Telegram для служебных целей не используется. Этот мессенджер только для продвижения публичной информации.

Об этом рассказал пресс-офицер 24 ОМБр Андрей Полухин в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Telegram в армии

По словам пресс-офицер 24 ОМБр, военные не используют Telegram для рабочих вопросов, ведь в свое время этот мессенджер нанес определенный информационный ущерб для бригады.

После этого случая защитники перешли на другие платформы. Какие именно — военный не уточнил. А в Telegram продвигают публичную информацию и мониторят данные по своему подразделению.

По словам Андрея Полухина, если Telegram заблокируют, рабочим процессам в армии это не помешает.