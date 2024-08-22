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В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024 р. 08:00

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08:00В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 22 серпня, буде скасування Верховною Радою мобілізації для неспоріднених братів та сестер загиблих на фронті захисників, різкий ріст цін на пальне. Також окремою темою розмови стане загроза для проживання українських біженців в Угорщині.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна о 8:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 22 серпня

Гостями ефіру стануть:

  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст;
  • Микола Коваль, прес-офіцер бригади "Червона калина"
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Юрій Камельчук, Член делегації ПАРЄ і Комітету з питань енергетики та ЖКП;
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Олексій Кучеренко, нардеп, ексміністр з питань ЖКГ;
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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08:02 Суд на Прикарпатті оштрафував працівників ТЦК, які силоміць намагались затримати чоловіка

08:02 Атакували 310 разів за добу — як росіяни винищують Запорізьку область

08:00 Грошова допомога від 20,1 тис. грн — хто з військових має право на виплати

07:43 Вибухи лунають щохвилини — на Волгоградщині палає аеродром, де могли базуватися Су-24МР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Адвокат пояснив, як каратимуть 16-річних підлітків, які не стануть на військовий облік

07:21 У Кропивницькому водій на смерть збив чоловіка біля зупинки — що вирішив суд

07:01 ПриватБанк блокує рахунки за перекази "відпускних" на зарплатні картки — деталі

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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