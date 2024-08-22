В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 22 серпня, буде скасування Верховною Радою мобілізації для неспоріднених братів та сестер загиблих на фронті захисників, різкий ріст цін на пальне. Також окремою темою розмови стане загроза для проживання українських біженців в Угорщині.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна о 8:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 22 серпня

Гостями ефіру стануть:

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст;

Микола Коваль, прес-офіцер бригади "Червона калина"

Віталій Кулик, футуролог;

Юрій Камельчук, Член делегації ПАРЄ і Комітету з питань енергетики та ЖКП;

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Олексій Кучеренко, нардеп, ексміністр з питань ЖКГ;

Сергій Фурса, економіст, фінансист

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.