В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 22 серпня, буде скасування Верховною Радою мобілізації для неспоріднених братів та сестер загиблих на фронті захисників, різкий ріст цін на пальне. Також окремою темою розмови стане загроза для проживання українських біженців в Угорщині.
Переглянути ефір Ранок.LIVE можна о 8:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 22 серпня
Гостями ефіру стануть:
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
- Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст;
- Микола Коваль, прес-офіцер бригади "Червона калина"
- Віталій Кулик, футуролог;
- Юрій Камельчук, Член делегації ПАРЄ і Комітету з питань енергетики та ЖКП;
- Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
- Олексій Кучеренко, нардеп, ексміністр з питань ЖКГ;
- Сергій Фурса, економіст, фінансист
В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.