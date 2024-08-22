В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Главными темами обсуждения в эфире Ранок.LIVE в четверг, 22 августа, будет отмена Верховной Радой мобилизации для неродственных братьев и сестер погибших на фронте защитников, резкий рост цен на горючее. Также отдельной темой разговора станет угроза проживания украинских беженцев в Венгрии.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 8:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 22 августа

Гостями эфира станут:

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист;

Николай Коваль, пресс-офицер бригады "Красная калина"

Виталий Кулик, футуролог;

Юрий Камельчук, член делегации ПАСЕ и Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ;

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;

Алексей Кучеренко, нардеп, экс-министр по вопросам ЖКХ;

Сергей Фурса, экономист, финансист

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.