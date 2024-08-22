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В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024 г. 8:00

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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08:00В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
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22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

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18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Главными темами обсуждения в эфире Ранок.LIVE в четверг, 22 августа, будет отмена Верховной Радой мобилизации для неродственных братьев и сестер погибших на фронте защитников, резкий рост цен на горючее. Также отдельной темой разговора станет угроза проживания украинских беженцев в Венгрии.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 8:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 22 августа

Гостями эфира станут:

  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист;
  • Николай Коваль, пресс-офицер бригады "Красная калина"
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Юрий Камельчук, член делегации ПАСЕ и Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ;
  • Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;
  • Алексей Кучеренко, нардеп, экс-министр по вопросам ЖКХ;
  • Сергей Фурса, экономист, финансист

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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09:14 ЕС досрочно накопил запасов газа для зимы — страны-лидеры

09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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