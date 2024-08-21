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Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

21 августа 2024 г. 22:00

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22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

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22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

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18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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Народный депутат Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за планов повышения цен на топливо. По ее словам, стоимость бензина увеличится на 10 гривен за литр, дизельного топлива — на 11 гривен, а сжиженный газ для баллонов подорожает на 600 гривен.

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 августа.

Повышение цен на топливо

Эти изменения будут внедрены в четыре этапа, однако по мнению Южаниной, даже такой постепенный подход принесет значительные трудности аграрному сектору страны.

"И потому у меня возникли сомнения, сможем ли мы найти более какой-то лояльный вариант и лояльный подход?", — подчеркнула депутат.

Южанина также подчеркнула необходимость достижения компромисса с Международным валютным фондом после предоставления агрессивного законопроекта о повышении налогов. Она предупредила, что без взвешенного подхода это может негативно повлиять на отношения Украины с международными партнерами, что в свою очередь может иметь серьезные последствия для экономики страны.

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21:42 В Минобороны ответили, при каком условии будут внедрять электронные боевые распоряжения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

21:32 После снятия с военного учета мужчины должны получить справку — как это сделать

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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