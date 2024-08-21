Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Народный депутат Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за планов повышения цен на топливо. По ее словам, стоимость бензина увеличится на 10 гривен за литр, дизельного топлива — на 11 гривен, а сжиженный газ для баллонов подорожает на 600 гривен.

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 августа.

Повышение цен на топливо

Эти изменения будут внедрены в четыре этапа, однако по мнению Южаниной, даже такой постепенный подход принесет значительные трудности аграрному сектору страны.

"И потому у меня возникли сомнения, сможем ли мы найти более какой-то лояльный вариант и лояльный подход?", — подчеркнула депутат.

Южанина также подчеркнула необходимость достижения компромисса с Международным валютным фондом после предоставления агрессивного законопроекта о повышении налогов. Она предупредила, что без взвешенного подхода это может негативно повлиять на отношения Украины с международными партнерами, что в свою очередь может иметь серьезные последствия для экономики страны.