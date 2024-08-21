Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Народна депутатка Ніна Южаніна висловила стурбованість через плани підвищення цін на пальне. За її словами, вартість бензину збільшиться на 10 гривень за літр, дизельного палива — на 11 гривень, а скраплений газ для балонів подорожчає на 600 гривень.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 серпня.

Підвищення цін на пальне

Ці зміни будуть впроваджені у чотири етапи, однак, на думку Южаніної, навіть такий поступовий підхід завдасть значних труднощів аграрному сектору країни.

"І тому в мене виникли сумніви, чи зможемо ми знайти більш якийсь лояльний варіант і лояльний підхід?", — наголосила депутатка.

Южаніна також підкреслила необхідність досягнення компромісу з Міжнародним валютним фондом після подання агресивного законопроєкту про підвищення податків. Вона попередила, що без зваженого підходу це може негативно вплинути на відносини України з міжнародними партнерами, що, своєю чергою, може мати серйозні наслідки для економіки країни.