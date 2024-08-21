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Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

21 серпня 2024 р. 22:00

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22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

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Народна депутатка Ніна Южаніна висловила стурбованість через плани підвищення цін на пальне. За її словами, вартість бензину збільшиться на 10 гривень за літр, дизельного палива — на 11 гривень, а скраплений газ для балонів подорожчає на 600 гривень.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 серпня.

Підвищення цін на пальне

Ці зміни будуть впроваджені у чотири етапи, однак, на думку Южаніної, навіть такий поступовий підхід завдасть значних труднощів аграрному сектору країни.

"І тому в мене виникли сумніви, чи зможемо ми знайти більш якийсь лояльний варіант і лояльний підхід?", — наголосила депутатка.

Южаніна також підкреслила необхідність досягнення компромісу з Міжнародним валютним фондом після подання агресивного законопроєкту про підвищення податків. Вона попередила, що без зваженого підходу це може негативно вплинути на відносини України з міжнародними партнерами, що, своєю чергою, може мати серйозні наслідки для економіки країни.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:24 У Херсоні пролунала серія вибухів

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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