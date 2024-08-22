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В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

22 серпня 2024 р. 18:19

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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В Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять й зріст ціни на паливо на АЗС.

Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.

Здорожчання палива в Україні

За словами експерта, з 1 вересня акцизи на бензин та дизель зростуть на 1,5-2 гривні, а на скраплений газ — на 5 гривень.

Куюн зазначив, що очікування цін на рівні 36 гривень за літр газу є перебільшеними, а реалістичними можуть бути лише до кінця періоду реформи у 2028 році.

"Це ж політики, вони вміють теж маніпулювати й часто це роблять...На 10 гривень зросте ціна, але до 2028 року", — сказав він.

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18:34 У Кропивницькому на хабарі 200 тис. грн затримали чиновника — у Нацполіції поділилися деталями

18:33 Статус "військовозобов'язаний" — що змінює відстрочка від призову

18:30 В ЦПД пояснили, навіщо Путін озвучує фейк про спроби України вдарити по Курській АЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 У Краснодарському краї Росії вирує пожежа — ЗМІ повідомляють про удар по порту "Кавказ"

18:23 Укрзалізниця ввела постійне сполучення між Одесою та Києвом — як курсуватиме потяг

18:12 Загинула ціла родина — на Чернігівщині рятувальники ДСНС дістали з каналізації тіла трьох людей

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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