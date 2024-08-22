В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

В Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Подорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.

Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

Удорожание топлива в Украине

По словам эксперта, с 1 сентября акцизы на бензин и дизель вырастут на 1,5-2 гривны, а на сжиженный газ — на 5 гривен.

Куюн отметил, что ожидания цен на уровне 36 гривен за литр газа преувеличены, а реалистичными могут быть только до конца периода реформы в 2028 году.

"Это же политики, они умеют тоже манипулировать и часто это делают... На 10 гривен вырастет цена, но к 2028 году", —сказал он.