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В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

22 августа 2024 г. 18:19

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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В Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Подорожание будет незначительным, однако повлечет за собой рост цены на топливо на АЗС.

Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE.

Удорожание топлива в Украине

По словам эксперта, с 1 сентября акцизы на бензин и дизель вырастут на 1,5-2 гривны, а на сжиженный газ — на 5 гривен.

Куюн отметил, что ожидания цен на уровне 36 гривен за литр газа преувеличены, а реалистичными могут быть только до конца периода реформы в 2028 году.

"Это же политики, они умеют тоже манипулировать и часто это делают... На 10 гривен вырастет цена, но к 2028 году", —сказал он.

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18:30 В ЦПД объяснили, зачем Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

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