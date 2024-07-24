В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

В Україні вже будуються саркофаги для захисту трансформаторних підстанцій від обстрілів РФ. Це зможе захистити розподільчі станції від "шахедів".

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE.

Будівництво саркофагів для захисту підстанцій

Відповідаючи на запитання ведучої, депутат підтвердив інформацію про будівництво таких саркофагів.

"Наприклад, у Харкові ми бачили на свої очі, як будуються такі саркофаги. Це захищає розподільчі станції від "Шахедів". Від високоточних прильотів С-300 це не врятує... Але треба всі захисти застосовувати", — зазначив Семінський.

Він підкреслив, що потрібно пробувати усі можливі захисти, аби вціліти та захиститися у разі ворожих обстрілів.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, сьогодні у Міненерго заявили, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Також ми писали, що за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Окрім того, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день.