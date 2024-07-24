Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп arrow
В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

24 липня 2024 р. 16:59

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

В Україні вже будуються саркофаги для захисту трансформаторних підстанцій від обстрілів РФ. Це зможе захистити розподільчі станції від "шахедів".

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE.

Будівництво саркофагів для захисту підстанцій

Відповідаючи на запитання ведучої, депутат підтвердив інформацію про будівництво таких саркофагів.

"Наприклад, у Харкові ми бачили на свої очі, як будуються такі саркофаги. Це захищає розподільчі станції від "Шахедів". Від високоточних прильотів С-300 це не врятує... Але треба всі захисти застосовувати", — зазначив Семінський.

Він підкреслив, що потрібно пробувати усі можливі захисти, аби вціліти та захиститися у разі ворожих обстрілів. 

Яка ситуація зі світлом в Україні 

Нагадаємо, сьогодні у Міненерго заявили, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Також ми писали, що за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Окрім того, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:04 В ДТЕК показали шокуючі кадри зруйнованих ТЕС

17:02 Жінки на фронті — скільки коштує зібратися на війну та що потрібно докупити

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

16:58 Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних за кордоном — відповідь Міноборони

16:56 У Харкові пролунав сильний вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:54 Одесити будуть завтра без газу — адреси відключень

16:48 Закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв на оформлення документів для чоловіків

16:39 Мобілізація перед повторною ВЛК — юристи прокоментували законність таких дій

16:32 За гроші "вирішували" проблеми для військових — на Тернопільщині службовці ТЦК отримали підозри

16:28 КМДА приховала ціни на матеріал для ремонту госпіталя за понад 100 млн гривень

17:04 В ДТЕК показали шокуючі кадри зруйнованих ТЕС

17:02 Жінки на фронті — скільки коштує зібратися на війну та що потрібно докупити

16:58 Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних за кордоном — відповідь Міноборони

16:56 У Харкові пролунав сильний вибух

16:54 Одесити будуть завтра без газу — адреси відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:48 Закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв на оформлення документів для чоловіків

16:39 Мобілізація перед повторною ВЛК — юристи прокоментували законність таких дій

16:32 За гроші "вирішували" проблеми для військових — на Тернопільщині службовці ТЦК отримали підозри

16:28 КМДА приховала ціни на матеріал для ремонту госпіталя за понад 100 млн гривень

16:19 Немає звістки, проте є надія — родини моряків шукають своїх рідних вже третій рік

16:01 Доки ЗСУ воють, депутати байдикують — скандальні канікули в Раді і хто дозволив собі моря

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у липні

23 липня 2024

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

12:19 Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковини зі дня влучання по центру міста

06:40 В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні

06:14 Ціни не впадуть — на скільки в Україні здорожчали повербанки через відключення світла

06:13 Де купувати дешевше — на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном

22 липня 2024
Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

06:26 Куди зникли польські фермери, або Невдала інвестиція ультраправих

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінилась вартість житла у липні

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

13:00 Шокуюча заява Гарріс та злам банківської системи в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Text

08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE