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В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

24 июля 2024 г. 16:59

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

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В Украине уже строятся саркофаги для защиты трансформаторных подстанций от обстрелов РФ. Это сможет оградить распределительные станции от "шахедов".

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE.

Строительство саркофагов для защиты подстанций

Отвечая на вопросы ведущей, депутат подтвердил информацию о строительстве таких саркофагов.

"Например, в Харькове мы видели своими глазами, как строятся такие саркофаги. Это защищает распределительные станции от "Шахедов". От высокоточных прилетов С-300 это не спасет... Но надо все защиты применять", — отметил Семинский.

Он подчеркнул, что нужно пробовать все возможные защиты, чтобы уцелеть и защититься при вражеских обстрелах. 

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, сегодня в Минэнерго заявили, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Также мы писали, что по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого года, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Кроме того, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.

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16:58 Будут ли штрафовать военнообязанных за границей — ответ Минобороны

16:56 В Харькове раздался сильный взрыв

16:54 Одесситы будут завтра без газа — адреса отключений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:48 Зарубежные филиалы ГП Документ возобновили прием заявлений на оформление документов для мужчин

16:39 Мобилизация перед повторной ВВК — юристы прокомментировали законность таких действий

16:32 За деньги "решали" проблемы для военных — в Тернопольской области служащие ТЦК получили подозрения

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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