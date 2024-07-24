В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

В Украине уже строятся саркофаги для защиты трансформаторных подстанций от обстрелов РФ. Это сможет оградить распределительные станции от "шахедов".

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE.

Строительство саркофагов для защиты подстанций

Отвечая на вопросы ведущей, депутат подтвердил информацию о строительстве таких саркофагов.

"Например, в Харькове мы видели своими глазами, как строятся такие саркофаги. Это защищает распределительные станции от "Шахедов". От высокоточных прилетов С-300 это не спасет... Но надо все защиты применять", — отметил Семинский.

Он подчеркнул, что нужно пробовать все возможные защиты, чтобы уцелеть и защититься при вражеских обстрелах.

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, сегодня в Минэнерго заявили, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Также мы писали, что по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого года, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Кроме того, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.