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Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

07 серпня 2024 р. 23:58

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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що близько 85% тепломереж в Україні потребують заміни. Це складає приблизно 14 тисяч кілометрів.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 7 серпня.

Стан тепломереж в Україні

Попенков застеріг, що в осінньо-зимовий період українці можуть зіткнутися з тривалими перебоями в постачанні електроенергії та тепла, які можуть тривати від 16 до 20 годин на добу. Експерт також зауважив, що місцеві органи влади не приділяють достатньої уваги відновленню систем теплопостачання.

"Кожен киянин, кожен житель іншого міста, де мери також не працювали над підготовкою, згадає, що вони самі обрали тих чи інших депутатів, які не проголосували за виділення коштів на заміну труб", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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