Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що близько 85% тепломереж в Україні потребують заміни. Це складає приблизно 14 тисяч кілометрів.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 7 серпня.

Стан тепломереж в Україні

Попенков застеріг, що в осінньо-зимовий період українці можуть зіткнутися з тривалими перебоями в постачанні електроенергії та тепла, які можуть тривати від 16 до 20 годин на добу. Експерт також зауважив, що місцеві органи влади не приділяють достатньої уваги відновленню систем теплопостачання.

"Кожен киянин, кожен житель іншого міста, де мери також не працювали над підготовкою, згадає, що вони самі обрали тих чи інших депутатів, які не проголосували за виділення коштів на заміну труб", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.