Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что около 85% теплосетей в Украине нуждаются в замене. Это составляет около 14 тысяч километров.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 7 августа.

Состояние теплосетей в Украине

Попенков предостерег, что в осенне-зимний период украинцы могут столкнуться с длительными перебоями в снабжении электроэнергией и теплом, которые могут длиться от 16 до 20 часов в сутки. Эксперт также отметил, что местные органы власти не уделяют достаточного внимания восстановлению систем теплоснабжения.

"Каждый киевлянин, каждый житель другого города, где мэры также не работали над подготовкой, вспомнит, что они сами избрали тех или иных депутатов, которые не проголосовали за выделение средств на замену труб", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.