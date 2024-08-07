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Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

7 августа 2024 г. 23:58

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23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

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22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

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20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

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13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что около 85% теплосетей в Украине нуждаются в замене. Это составляет около 14 тысяч километров.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 7 августа.

Состояние теплосетей в Украине

Попенков предостерег, что в осенне-зимний период украинцы могут столкнуться с длительными перебоями в снабжении электроэнергией и теплом, которые могут длиться от 16 до 20 часов в сутки. Эксперт также отметил, что местные органы власти не уделяют достаточного внимания восстановлению систем теплоснабжения.

"Каждый киевлянин, каждый житель другого города, где мэры также не работали над подготовкой, вспомнит, что они сами избрали тех или иных депутатов, которые не проголосовали за выделение средств на замену труб", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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