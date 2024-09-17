У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна заявила, що у Верховній Раді не обговорюють альтернативні способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків. За її словами, потрібно вирішити ситуацію, щоб не збільшувати розмір податків для українців, які легально працюють.

Про це Ніна Южаніна розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Заява Южаніної

Депутатка пояснила, що були запропоновані інші джерела компенсації 30 млрд замість підвищення військового збору для звичайних громадян України, які офіційно сплачують податки.

"Зараз триває розгляд, ви не повірите, але в залі спочатку було 50 народних депутатів, потім стало 20, потім 14, а зараз навіть менше цієї кількості", — сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в державному бюджеті України очікують дефіцит сумою 35 мільярдів доларів у 2025 році. Частину коштів для перекриття дефіциту в уряді вже знайшли.

"З 35 уже 20 ми знаємо, звідки ми візьмемо. У нас є програма Ukraine Facility, від ЄС підписані угоди, ми розуміємо, як надходитимуть транші, в нас є програма МВФ. І у нас лишаються оці 15 млрд, про які я сказав. Поки що не покриті іншими договорами твердими підписаними з партнерами. Ми розуміємо, що це прийдеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 млрд конфіскованих російських активів, або продовжити й доопрацювати наші кроки з партнерами", — сказав посадовець.