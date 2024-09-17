В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Нардепка от фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина заявила, что в Верховной Раде не обсуждают альтернативные способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов. По ее словам, нужно разрешить ситуацию, чтобы не увеличивать размер налогов для легально работающих украинцев.

Об этом Нина Южанина рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Заявление Южаниной

Депутат пояснила, что были предложены другие источники компенсации 30 млрд вместо повышения военного сбора для обычных граждан Украины, официально уплачивающих налоги.

"Сейчас идет рассмотрение, вы не поверите, но в зале сначала было 50 народных депутатов, потом стало 20, потом 14, а сейчас даже меньше этого количества", — сказала она.

Что предшествовало

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в государственном бюджете Украины ожидают дефицит суммой 35 миллиардов долларов в 2025 году. Часть средств для перекрытия дефицита в правительстве уже обнаружили.

"Из 35 уже 20 мы знаем, откуда мы возьмем. У нас есть программа Ukraine Facility, от ЕС подписаны соглашения, мы понимаем, как будут поступать транши, у нас есть программа МВФ. И у нас остаются эти 15 млрд, о которых я сказал. Пока не покрыты другими договорами, твердыми подписанными с партнерами. Мы понимаем, что это придется искать либо во внутренних источниках, либо из 50 млрд конфискованных российских активов, либо продолжить и доработать наши шаги с партнерами", — сказал чиновник.