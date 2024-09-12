Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна поліпшилась, але забруднена вода може дістатися Києва вже 14-16 вересня. Наразі всі відповідні державні органи щоденно проводять моніторинг поверхневих вод.

Журналіст Новини.LIVE Олег Ендрексон перевірив ситуацію на забрудненій Десні.

Забруднена вода у Десні

Перед очима журналіста постало сумне видовище — на одному з острівців річки Десна можна побачити сотні мертвих риб, які були отруєні шкідливими речовинами, що потрапили в річку.

"На одному з острівців Десни можна побачити квінтесенцію усього, що можна назвати екологічною катастрофою. Коментарі тут зайві. Не так собі уявляв завершення купального сезону. Кладовище тварин", — зазначив журналіст.