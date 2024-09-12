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Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

12 вересня 2024 р. 16:33

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16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

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16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

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15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

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Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

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Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна поліпшилась, але забруднена вода може дістатися Києва вже 14-16 вересня. Наразі всі відповідні державні органи щоденно проводять моніторинг поверхневих вод.

Журналіст Новини.LIVE Олег Ендрексон перевірив ситуацію на забрудненій Десні. 

Забруднена вода у Десні

Перед очима журналіста постало сумне видовище — на одному з острівців річки Десна можна побачити сотні мертвих риб, які були отруєні шкідливими речовинами, що потрапили в річку.

"На одному з острівців Десни можна побачити квінтесенцію усього, що можна назвати екологічною катастрофою. Коментарі тут зайві. Не так собі уявляв завершення купального сезону. Кладовище тварин", — зазначив журналіст.

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16:36 Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

15:56 Росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі — подробиці

15:55 Окупанти вдарили по машинах Червоного Хреста на Донеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:48 Скільки коштів можна вивозити з України без декларування — деталі

15:47 Поради від Grade.ua: як організувати підготовку для успішного складання іспитів?

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