Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна улучшилась, но загрязненная вода может добраться до Киева уже 14-16 сентября. Все соответствующие государственные органы ежедневно проводят мониторинг поверхностных вод.

Журналист Новини.LIVE Олег Эндрекссон проверил ситуацию на загрязненной Десне.

Загрязненная вода в Десне

Перед глазами журналиста предстало грустное зрелище — на одном из островков реки Десна можно увидеть сотни мертвых рыб, отравленных попавшими в реку вредными веществами.

"На одном из островков Десны можно увидеть квинтэссенцию всего, что можно назвать экологической катастрофой. Комментарии здесь лишние. Не так себе представлял завершение купального сезона. Кладбище животных", — отметил журналист.