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Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

19 липня 2024 р. 14:59

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Text

08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

18 липня 2024
Text

23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Text

17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

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Громадяни Російської Федерації масово переїжджають у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Переважно це мусульманська спільнота.

Про це у п'ятницю, 19 липня, в ефірі Ранок.LIVE повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У чому особливість міграції

За словами Андрющенка, майже сім тисяч дітей із Росії навчалися в маріупольських школах у 2023 році.

"Це означає, що щонайменше сім тисяч сімей переїхало в Маріуполь", — сказав він.

Радник міського голови додав, що окупанти переїжджають у Маріуполь разом зі своїми сім'ями. 

"Багато росіян мають на меті залишитися тут жити. Ця кількість, на жаль, зростає", — наголосив представник міськради Маріуполя.

Андрющенко підкреслив, що особливо активно переселяється мусульманська спільнота.

Раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів

Ми також писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися із західного боку анексованого Криму, що свідчить про їхню підготовку до втрати Керченського мосту.

За даними партизанів з руху "АТЕШ", армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах

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15:14 На Львівщині учень допоміг братам незаконно перейти кордон — суд виніс вирок

15:13 На Донеччині українські військові збили ворожий літак Су-25

15:02 ФХУ усунула від роботи сімох членів федерації через антиукраїнську діяльність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:46 Зміна спеціальності — чи мають такі студенти право на відстрочку

14:41 Чоловік, якого затримали ТЦК в Одесі, помер у лікарні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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