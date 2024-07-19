Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

Громадяни Російської Федерації масово переїжджають у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Переважно це мусульманська спільнота.

Про це у п'ятницю, 19 липня, в ефірі Ранок.LIVE повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У чому особливість міграції

За словами Андрющенка, майже сім тисяч дітей із Росії навчалися в маріупольських школах у 2023 році.

"Це означає, що щонайменше сім тисяч сімей переїхало в Маріуполь", — сказав він.

Радник міського голови додав, що окупанти переїжджають у Маріуполь разом зі своїми сім'ями.

"Багато росіян мають на меті залишитися тут жити. Ця кількість, на жаль, зростає", — наголосив представник міськради Маріуполя.

Андрющенко підкреслив, що особливо активно переселяється мусульманська спільнота.

Раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів.

Ми також писали, що окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися із західного боку анексованого Криму, що свідчить про їхню підготовку до втрати Керченського мосту.

За даними партизанів з руху "АТЕШ", армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах.