Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

Граждане Российской Федерации массово переезжают во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Преимущественно это мусульманское сообщество.

Об этом в пятницу, 19 июля, в эфире Ранок.LIVE сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В чем особенность миграции

По словам Андрющенко, около семи тысяч детей из России обучались в мариупольских школах в 2023 году.

"Это означает, что по меньшей мере семь тысяч семей переехали в Мариуполь", — сказал он.

Советник городского головы добавил, что оккупанты переезжают в Мариуполь вместе со своими семьями.

"У многих россиян есть цель остаться здесь жить. Это количество, к сожалению, растет", — подчеркнул представитель горсовета Мариуполя.

Андрющенко отметил, что особенно активно переселяется мусульманское сообщество.

Ранее советник городского головы Мариуполя сообщал о повышенной активности оккупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов.

Мы также писали, что оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

По данным партизан по движению "АТЕШ", армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах.