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Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

19 июля 2024 г. 14:59

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2024
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23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

Text

20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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Граждане Российской Федерации массово переезжают во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Преимущественно это мусульманское сообщество.

Об этом в пятницу, 19 июля, в эфире Ранок.LIVE сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В чем особенность миграции

По словам Андрющенко, около семи тысяч детей из России обучались в мариупольских школах в 2023 году.

"Это означает, что по меньшей мере семь тысяч семей переехали в Мариуполь", — сказал он.

Советник городского головы добавил, что оккупанты переезжают в Мариуполь вместе со своими семьями.

"У многих россиян есть цель остаться здесь жить. Это количество, к сожалению, растет", — подчеркнул представитель горсовета Мариуполя.

Андрющенко отметил, что особенно активно переселяется мусульманское сообщество.

Ранее советник городского головы Мариуполя сообщал о повышенной активности оккупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов.

Мы также писали, что оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.

По данным партизан по движению "АТЕШ", армия России во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области прячет военную технику в городских больницах и школах.

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15:47 Очередное российское судно с украинским зерном направляется в Сирию

15:46 Украина и Британия заключили оборонное соглашение — что оно предполагает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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