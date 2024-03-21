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Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

21 березня 2024 р. 16:10

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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11:34 Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

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Останні події свідчать про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів. Також в Маріуполі з'явилися нові військові підрозділи з новим маркуванням. 

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Нові логістичні маршрути окупантів 

"Після псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях з'явилися нові військові підрозділи з новим маркуванням, що викликає певні питання та спекуляції щодо їхнього маршруту та базування в Маріуполі", — зазанчив Андрющенко. 

Один із ключових аспектів, який обговорюється — це залізнична логістика. Андрющенко зазначає, що будівництво нової залізничної гілки, яка має поєднати кілька міст, є проектом, який наразі знаходиться на етапі проектування.

"Не всі зазначені проекти мають глобальні наслідки, які анонсуються. Деякі з них можуть бути просто спрямовані на забезпечення потреб окупантів у військовій логістиці", — зауважує Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

Також ми писали про те, що Росія добудувує військовий порт в окупованій Абхазії. 

 

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15:50 На Одещині браконьєр наловив риби на 350 тисяч гривень

15:33 Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні

15:20 Неподалік Одеси знищений розвідувальний дрон РФ — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:16 Сім'ям загиблих виплачуватимуть 15 млн грн — новий закон соцзахисту військових та поліцейських

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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