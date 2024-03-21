Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Останні події свідчать про підвищену активність окупантів у будівництві нових залізничних маршрутів. Також в Маріуполі з'явилися нові військові підрозділи з новим маркуванням.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Нові логістичні маршрути окупантів

"Після псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях з'явилися нові військові підрозділи з новим маркуванням, що викликає певні питання та спекуляції щодо їхнього маршруту та базування в Маріуполі", — зазанчив Андрющенко.

Один із ключових аспектів, який обговорюється — це залізнична логістика. Андрющенко зазначає, що будівництво нової залізничної гілки, яка має поєднати кілька міст, є проектом, який наразі знаходиться на етапі проектування.

"Не всі зазначені проекти мають глобальні наслідки, які анонсуються. Деякі з них можуть бути просто спрямовані на забезпечення потреб окупантів у військовій логістиці", — зауважує Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

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