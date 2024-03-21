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Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

21 марта 2024 г. 16:10

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15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

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14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

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13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

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Последние события свидетельствуют о повышенной активности окупантов в строительстве новых железнодорожных маршрутов. Также в Мариуполе появились новые военные подразделения с новой маркировкой.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Ранок.LIVE".

Новые логистические маршруты окупантов

"После псевдовыборов на временно оккупированных территориях появились новые военные подразделения с новой маркировкой, что вызывает определенные вопросы и спекуляции по их маршруту и базированию в Мариуполе", — отметил Андрющенко.

Один из обсуждаемых ключевых аспектов — это железнодорожная логистика. Андрющенко отмечает, что строительство новой железнодорожной ветки, которая должна объединить несколько городов, является проектом, который находится на этапе проектирования.

"Не все указанные проекты имеют глобальные анонсируемые последствия. Некоторые из них могут быть просто направлены на обеспечение потребностей оккупантов в военной логистике", — отмечает Андрющенко.

Напомним, что Россия намерена до конца 2024 года запустить движение по железной дороге, которая будет проходить временно оккупированными территориями Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Однако проект до сих пор существует только на бумаге.

Также мы писали о том, что Россия достраивает военный порт в оккупированной Абхазии.

 

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16:01 В Черновцах мужчину силой затащили в бус — в полиции объяснили инцидент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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