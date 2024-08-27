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Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

27 серпня 2024 р. 10:17

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

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21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

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Взимку в Україні можуть бути ще жорсткіші відключення світла. Це залежатиме від температури, тож якщо показники сягнуть -10 °С і більше, українці залишаться без електропостачання щонайменше на 12 годин.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Світла не буде по 12 годин

"Якщо брати не середню температуру, а таку періодичну, коли вона в певний день -10 °С , це холодна насправді температура і низький рівень температур. Тому я думаю, що буде більше, ніж вісім годин, буде до 12 годин навіть більше", — заявив експерт.

Втім, як пояснив Корольчук, такі відключення світла не будуть на постійній основі. Все залежатиме від температури повітря та погодних умов.

"Але це не кожен день така може бути температура. В денний період температура буде вища і відповідно менше навантаження на систему. Але в цілому треба готуватися, що до 12 годин не буде світла в кращому випадку. Це коли на піку, вдень буде -10 °С , або вночі опуститься до -10 °С, от тоді електроенергії може не бути такий період", — пояснив Корольчук.

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10:50 Готував удари по військових шпиталях та аеродромах — на Донеччини затримали агента РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:48 Підпалив авто військового — у Києві затримали 27-річного чоловіка

10:43 Обов’язково відповімо Росії — Зеленський відреагував на масовану атаку на українські міста

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