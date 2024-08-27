Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Взимку в Україні можуть бути ще жорсткіші відключення світла. Це залежатиме від температури, тож якщо показники сягнуть -10 °С і більше, українці залишаться без електропостачання щонайменше на 12 годин.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Світла не буде по 12 годин

"Якщо брати не середню температуру, а таку періодичну, коли вона в певний день -10 °С , це холодна насправді температура і низький рівень температур. Тому я думаю, що буде більше, ніж вісім годин, буде до 12 годин навіть більше", — заявив експерт.

Втім, як пояснив Корольчук, такі відключення світла не будуть на постійній основі. Все залежатиме від температури повітря та погодних умов.

"Але це не кожен день така може бути температура. В денний період температура буде вища і відповідно менше навантаження на систему. Але в цілому треба готуватися, що до 12 годин не буде світла в кращому випадку. Це коли на піку, вдень буде -10 °С , або вночі опуститься до -10 °С, от тоді електроенергії може не бути такий період", — пояснив Корольчук.