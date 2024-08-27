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Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

27 августа 2024 г. 10:17

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Зимой в Украине могут быть еще более жесткие отключения света. Это будет зависеть от температуры, так что если показатели достигнут -10 °С и больше, украинцы останутся без электроснабжения как минимум на 12 часов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Света не будет по 12 часов

"Если брать не среднюю температуру, а такую периодическую, когда она в определенный день -10 °С, это холодная на самом деле температура и низкий уровень температур. Поэтому я думаю, что будет больше, чем восемь часов, будет до 12 часов даже больше", — заявил эксперт.

Впрочем, как пояснил Корольчук, подобные отключения света не будут на постоянной основе. Все зависит от температуры воздуха и погодных условий.

"Но это не каждый день такая может быть температура. В дневной период температура будет выше и соответственно меньше нагрузка на систему. Но в целом надо готовиться, что до 12 часов не будет света в лучшем случае. Это когда на пике, днем будет -10 °С, или ночью опустится до -10 °С, вот тогда электроэнергии может не быть такой период", — пояснил Корольчук.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении