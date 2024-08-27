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В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

27 августа 2024 г. 9:29

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Во время ночной атаки 27 августа оккупанты хотели поразить ГЭС, как это было вчера. Но на сегодняшний день угрозы для Киевской гидроэлектростанции нет.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации в эфире Ранок.LIVE.

В каком состоянии Киевская ГЭС

Шаманов рассказал, что сегодня ночью в Киеве зафиксировали падение обломков дронов в Днепровском и Деснянском районах. На местах возникли пожары, которые уже потушили. Россияне хотели атаковать Киевскую ГЭС.

"У них (россиян, — ред.) остается цель уничтожить критическую инфраструктуру, в том числе и столицы. В то же время столица — часть крупной энергоструктуры Украины. […] Есть подозрения, что они хотели поразить объекты критической инфраструктуры, как это произошло вчера", — сказал спикер КГВА.

В то же время, он добавил, что угрозы для Киевской ГЭС пока нет.

Что предшествовало

Оккупанты 26 августа ударили по Киевской ГЭС. Из-за атаки было приостановлено движение транспорта на дамбе. Также в результате обстрелов россиян пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

В то же время в ЦПД заявили, несмотря на то, что оккупанты попали ракетой по ГЭС, ее не удалось разрушить, поскольку ракетами это невозможно сделать.

Что известно о Киевской ГЭС

Киевская ГЭС — одна из ключевых гидроэлектростанций Украины, расположенная на реке Днепр в Вышгороде, недалеко от Киева. Станцию начали строить в 1960-е годы, а закончили в 1968 году. Она является частью Днепровского каскада ГЭС и создана для выработки электроэнергии и регулирования водных ресурсов.

Киевская ГЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией Киевского региона и регулировании водного режима Днепра. Ее мощность 400 МВт и она помогает стабилизировать уровень воды в Киевском водохранилище.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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