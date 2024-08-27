В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Во время ночной атаки 27 августа оккупанты хотели поразить ГЭС, как это было вчера. Но на сегодняшний день угрозы для Киевской гидроэлектростанции нет.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации в эфире Ранок.LIVE.

В каком состоянии Киевская ГЭС

Шаманов рассказал, что сегодня ночью в Киеве зафиксировали падение обломков дронов в Днепровском и Деснянском районах. На местах возникли пожары, которые уже потушили. Россияне хотели атаковать Киевскую ГЭС.

"У них (россиян, — ред.) остается цель уничтожить критическую инфраструктуру, в том числе и столицы. В то же время столица — часть крупной энергоструктуры Украины. […] Есть подозрения, что они хотели поразить объекты критической инфраструктуры, как это произошло вчера", — сказал спикер КГВА.

В то же время, он добавил, что угрозы для Киевской ГЭС пока нет.

Что предшествовало

Оккупанты 26 августа ударили по Киевской ГЭС. Из-за атаки было приостановлено движение транспорта на дамбе. Также в результате обстрелов россиян пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

В то же время в ЦПД заявили, несмотря на то, что оккупанты попали ракетой по ГЭС, ее не удалось разрушить, поскольку ракетами это невозможно сделать.

Что известно о Киевской ГЭС

Киевская ГЭС — одна из ключевых гидроэлектростанций Украины, расположенная на реке Днепр в Вышгороде, недалеко от Киева. Станцию начали строить в 1960-е годы, а закончили в 1968 году. Она является частью Днепровского каскада ГЭС и создана для выработки электроэнергии и регулирования водных ресурсов.

Киевская ГЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией Киевского региона и регулировании водного режима Днепра. Ее мощность 400 МВт и она помогает стабилизировать уровень воды в Киевском водохранилище.