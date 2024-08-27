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У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

27 серпня 2024 р. 09:29

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17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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Під час нічної атаки 27 серпня окупанти хотіли уразити ГЕС, як це було вчора. Але станом на зараз загрози для Київської гідроелектростанції немає.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації в ефірі Ранок.LIVE

В якому стані Київська ГЕС

Шаманов розповів, що сьогодні вночі у Києві зафіксували падіння уламків дронів у Дніпровському та Деснянському районах. На місцях виникли пожежі, які наразі вже загасили. Росіяни хотіли атакувати Київську ГЕС.

"У них (росіян, — ред.) залишається мета знищити критичну інфраструктуру, зокрема й столиці. Водночас столиця — частина великої енергоструктури України. […] Є підозри, що вони хотіли вразити обʼєкти критичної інфраструктури, як це сталося вчора", — сказав речник КМВА. 

Водночас він додав, що загрози для Київської ГЕС наразі немає.

Що передувало

Окупанти 26 серпня вдарили по Київській ГЕС. Через атаку було припинено рух транспорту на греблі. Також внаслідок обстрілів росіян постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.

Водночас у ЦПД заявили, попри те, що окупанти влучили ракетою по ГЕС, її не вдалося зруйнувати, оскільки ракетами це неможливо зробити. 

Що відомо про Київську ГЕС

Київська ГЕС — одна з ключових гідроелектростанцій України, яка розташована на річці Дніпро у Вишгороді, неподалік від Києва. Станцію почали будувати у 1960-х роках, а закінчили в 1968 році. Вона є частиною Дніпровського каскаду ГЕС і була створена для вироблення електроенергії та регулювання водних ресурсів.

Київська ГЕС відіграє важливу роль забезпеченні електроенергією Київського регіону і регулюванні водного режиму Дніпра. Її потужність 400 МВт і вона допомагає стабілізувати рівень води в Київському водосховищі. 

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09:32 Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю

09:30 Мобілізація жінок-медиків — юрист пояснив, за яких умов можливе отримання відстрочки

09:25 Не тільки графіки, а й планові — хто з одеситів сьогодні буде без світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:15 Росіяни застосували комбіновану атаку на столицю — в КМВА попередили про загрозу

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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