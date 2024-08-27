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Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

27 серпня 2024 р. 12:56

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

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Україна планує відновити до 20% пошкодженої гідрогенерації до опалювального сезону. У цьому нашій державі допомагають західні партнери.

Про це повідомив народний депутат України Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 серпня.

Ситуація з генерацією в Україні

Семінський розповів, що в країні загалом пошкоджено близько 45% гідрогенерації, які зараз відновлюють. Влада планує відновити до 20% пошкодженої гідрогенерації до опалювального сезону.

Окрім цього, за його словами, вже вдалося відремонтувати 15-20% вугільної генерації.

"Є сподівання і в планах багато об’єктів. Наші партнери надають нам запчастини і необхідне обладнання", — каже нардеп.

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12:52 У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців — перші подробиці

12:49 Росія обстріляла з Градів Марганець на Дніпропетровщині — є загиблий

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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