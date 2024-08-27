Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Україна планує відновити до 20% пошкодженої гідрогенерації до опалювального сезону. У цьому нашій державі допомагають західні партнери.

Про це повідомив народний депутат України Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 серпня.

Ситуація з генерацією в Україні

Семінський розповів, що в країні загалом пошкоджено близько 45% гідрогенерації, які зараз відновлюють. Влада планує відновити до 20% пошкодженої гідрогенерації до опалювального сезону.

Окрім цього, за його словами, вже вдалося відремонтувати 15-20% вугільної генерації.

"Є сподівання і в планах багато об’єктів. Наші партнери надають нам запчастини і необхідне обладнання", — каже нардеп.