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Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

27 серпня 2024 р. 12:31

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

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09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

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Народний депутат Олег Семінський заявив, що російські окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну. Ворог використовує безпілотники зі збільшеними паливними баками.

Про це Олег Семінський сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 серпня.

Покращення російських дронів

За словами Семінського, загарбники під час останніх атак запустили дрони зі збільшеними паливними баками. Він пояснив, що це дозволяє безпілотникам довше перебувати в повітрі та заплутувати українську ППО. 

"Але наша ППО і вчора, і сьогодні відпрацювало на відмінно і те, що можна було збити — позбивали", — наголосив нардеп.

Семінський зазначив, що ціллю загарбників були не лише розподільчі системи, але й об'єкти генерації електроенергії. Він додав, що була спроба атакувати Київську ГЕС, але "все обійшлося".

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12:52 У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців — перші подробиці

12:49 Росія обстріляла з Градів Марганець на Дніпропетровщині — є загиблий

12:48 Чоловік загинув на автобусній зупинці — окупанти вдарили по Богодухову на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:46 Продав майна екс-дружини на 4 млн — нардеп з Одеси оприлюднив декларацію

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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