Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Народний депутат Олег Семінський заявив, що російські окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну. Ворог використовує безпілотники зі збільшеними паливними баками.

Про це Олег Семінський сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 серпня.

Покращення російських дронів

За словами Семінського, загарбники під час останніх атак запустили дрони зі збільшеними паливними баками. Він пояснив, що це дозволяє безпілотникам довше перебувати в повітрі та заплутувати українську ППО.

"Але наша ППО і вчора, і сьогодні відпрацювало на відмінно і те, що можна було збити — позбивали", — наголосив нардеп.

Семінський зазначив, що ціллю загарбників були не лише розподільчі системи, але й об'єкти генерації електроенергії. Він додав, що була спроба атакувати Київську ГЕС, але "все обійшлося".