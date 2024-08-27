Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Народный депутат Олег Семинский заявил, что российские оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину. Враг использует беспилотники с увеличенными топливными баками.

Об этом Олег Семинский сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 августа.

Улучшение российских дронов

По словам Семинского, захватчики в ходе последних атак запустили дроны с увеличенными топливными баками. Он объяснил, что это позволяет беспилотникам дольше находиться в воздухе и запутывать украинскую ПВО.

"Но наша ПВО и вчера, и сегодня отработала на отлично и то, что можно было сбить — посбивали", — подчеркнул нардеп.

Семинский отметил, что целью захватчиков были не только распределительные системы, но и объекты генерации электроэнергии. Он добавил, что была попытка атаковать Киевскую ГЭС, но "все обошлось".