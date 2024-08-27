Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Украина планирует восстановить до 20% поврежденной гидрогенерации к отопительному сезону. В этом нашему государству помогают западные партнеры.

Об этом сообщил народный депутат Украины Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 августа.

Ситуация с генерацией в Украине

Семинский рассказал, что в стране в общей сложности повреждено около 45% восстанавливающих сейчас гидрогенерации. Власти планируют восстановить до 20% поврежденной гидрогенерации к отопительному сезону.

Кроме того, по его словам, уже удалось отремонтировать 15-20% угольной генерации.

"Есть надежды и в планах много объектов. Наши партнеры предоставляют нам запчасти и необходимое оборудование", — говорит нардеп.