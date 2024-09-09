Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Російські загарбники не припиняють здійснювати повітряні атаки на українську енергосистему. Тому у більшості українських міст лінії електропередач уже сховані під землею.

Про це розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Захист енергосистеми від обстрілів

За словами експерта, у більшості міст повітряні лінії електропередач вже сховані під землею. Однак недоцільно робити те ж саме з мережами, які з'єднують великих споживачів.

"Це надзвичайно дорого, тому що там десятки тисяч кілометрів цих самих ліній електропередач", — сказав Рябцев.

Він зазначив, що якщо уже будувати нові, особливо в небезпечних районах з погляду ураження, то в цьому є сенс, оскільки їх все одно потрібно відбудовувати з нуля.