Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей arrow
Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

9 сентября 2024 г. 18:53

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Российские захватчики не прекращают совершать воздушные атаки на украинскую энергосистему. Поэтому в большинстве украинских городов линии электропередачи уже спрятаны под землей.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Защита энергосистемы от обстрелов

По словам эксперта, в большинстве городов воздушные линии электропередачи уже спрятаны под землей. Однако нецелесообразно делать то же с сетями, которые соединяют крупных потребителей.

"Это очень дорого, потому что там десятки тысяч километров этих самых линий электропередач", — сказал Рябцев.

Он отметил, что если уж строить новые, особенно в опасных районах с точки зрения поражения, то в этом есть смысл, поскольку их все равно нужно отстраивать с нуля.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:16 В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех крупных населенных пунктов

19:12 В Одесской области нашли двухтысячелетний артефакт

19:08 В Латвии объяснили, куда летел дрон, упавший на ее территории

19:07 Известный украинский футболист будет играть в стране, которая помогла России атаковать Украину

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:44 Свет без ограничений, но есть нюанс — в Укрэнерго сообщили, как будут работать графики завтра

18:43 Путин дал приказ своей армии выбить ВСУ из Курской области — в СМИ назвали дату

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

18:39 Во Вьетнаме тайфун повредил сотни предприятий, в том числе поставщиков деталей для Apple и VinFast

18:33 Солдат в СОЧ — может ли он вернуться на службу без наказания

19:16 В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех крупных населенных пунктов

19:12 В Одесской области нашли двухтысячелетний артефакт

19:08 В Латвии объяснили, куда летел дрон, упавший на ее территории

19:07 Известный украинский футболист будет играть в стране, которая помогла России атаковать Украину

18:44 Свет без ограничений, но есть нюанс — в Укрэнерго сообщили, как будут работать графики завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:43 Путин дал приказ своей армии выбить ВСУ из Курской области — в СМИ назвали дату

18:39 Во Вьетнаме тайфун повредил сотни предприятий, в том числе поставщиков деталей для Apple и VinFast

18:33 Солдат в СОЧ — может ли он вернуться на службу без наказания

18:32 Мало зарабатывал — в Одесской области отец решил воспитать сына ножом в живот

18:27 Стало известно, рассматривает ли канцлер Германии возможность телефонного разговора с Путиным

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине