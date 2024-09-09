Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Российские захватчики не прекращают совершать воздушные атаки на украинскую энергосистему. Поэтому в большинстве украинских городов линии электропередачи уже спрятаны под землей.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Защита энергосистемы от обстрелов

По словам эксперта, в большинстве городов воздушные линии электропередачи уже спрятаны под землей. Однако нецелесообразно делать то же с сетями, которые соединяют крупных потребителей.

"Это очень дорого, потому что там десятки тысяч километров этих самых линий электропередач", — сказал Рябцев.

Он отметил, что если уж строить новые, особенно в опасных районах с точки зрения поражения, то в этом есть смысл, поскольку их все равно нужно отстраивать с нуля.