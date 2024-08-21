Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Римський статут Міжнародного кримінального суду не має зворотної дії, а тому Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації документа. Юрист Роман Єделєв пояснив нюанси ратифікації міжнародного договору.

Про це Роман Єделєв заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 21 серпня.

Ратифікація Римського статуту

За словами Романа Єделєва, Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації Римського статуту, адже договір не має зворотної дії.

Також юрист зазначив, що Верховна Рада вже визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому Україна несе всі зобов'язання за Римським статутом, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді 21 серпня проголосували за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За рішення проголосував 281 депутат.