Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси arrow
Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

21 серпня 2024 р. 12:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Римський статут Міжнародного кримінального суду не має зворотної дії, а тому Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації документа. Юрист Роман Єделєв пояснив нюанси ратифікації міжнародного договору. 

Про це Роман Єделєв заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 21 серпня.

Ратифікація Римського статуту

За словами Романа Єделєва, Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації Римського статуту, адже договір не має зворотної дії.

Також юрист зазначив, що Верховна Рада вже визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому Україна несе всі зобов'язання за Римським статутом, починаючи з 2014 року

Нагадаємо, у Верховній Раді 21 серпня проголосували за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За рішення проголосував 281 депутат. 

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:50 Росіян готують до прийняття нових реалій на тлі операції ЗСУ в Курській області, — росЗМІ

13:43 У Харкові судитимуть чоловіка, який зливав Росії дані про ППО в регіоні

13:35 Що принесуть шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

13:34 У ВР прокоментували заборону виїзду за кордон жінкам

13:31 Народний синоптик Діденко назвала області, в яких завтра відступить спека

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Омбудсмен пояснив, чи можуть адвоката не пускати до ТЦК

13:27 Бійці ССО знищили низку понтонних переправ росіян на Курщині

13:21 На фронті загинув відомий спортивний тренер

13:19 В центрі Одеси відключили водопостачання — адреси

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

13:50 Росіян готують до прийняття нових реалій на тлі операції ЗСУ в Курській області, — росЗМІ

13:43 У Харкові судитимуть чоловіка, який зливав Росії дані про ППО в регіоні

13:35 Що принесуть шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

13:34 У ВР прокоментували заборону виїзду за кордон жінкам

13:31 Народний синоптик Діденко назвала області, в яких завтра відступить спека

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 Омбудсмен пояснив, чи можуть адвоката не пускати до ТЦК

13:27 Бійці ССО знищили низку понтонних переправ росіян на Курщині

13:21 На фронті загинув відомий спортивний тренер

13:19 В центрі Одеси відключили водопостачання — адреси

13:08 Грошова допомога особам з інвалідністю — які суми у 2024 році

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри