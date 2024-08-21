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Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

21 августа 2024 г. 12:55

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Римский статут Международного уголовного суда не имеет обратного действия, поэтому Украина не будет отвечать за прошлые события после ратификации документа. Юрист Роман Еделев объяснил нюансы ратификации международного договора.

Об этом Роман Еделев заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 21 августа.

Ратификация Римского устава

По словам Романа Еделева, Украина не будет отвечать за прошедшие события после ратификации Римского статута, ведь у договора нет обратного действия.

Также юрист отметил, что Верховная Рада уже признала юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому Украина несет все обязательства по Римскому уставу, начиная с 2014 года

Напомним, в Верховной Раде 21 августа проголосовали за ратификацию Римского устава Международного уголовного суда. За решение проголосовал 281 депутат.

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13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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