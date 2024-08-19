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Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

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16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

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14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

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11:19ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

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08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

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08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Також обговоримо новий тендерний скандал, який стосується будівництва військового меморіального кладовища. Дізнаємося про мету майбутнього візиту прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді в Україну.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про новий шантаж Росії щодо ЗАЕС. Не залишимо без уваги наступ російської армії на Покровськ Донецької області. 

Крім того, довідаємося про перебіг боїв у Курській області Росії.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • президент "Українського союзу промисловців і підприємців" Анатолій Кінах.

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18:53 Довідка про виключення з військового обліку — як отримати

18:33 У Києві суд продовжив нардепу Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту

18:31 Зірку Динамо хоче купити майбутній суперник киян в Лізі чемпіонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 Новий бювет в Одесі — нарешті обрали підрядника

18:18 У Києві ДСНС на місці падіння уламків ракети Х-101 знайшла десятки небезпечних "м'ячиків"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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