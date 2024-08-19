Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Також обговоримо новий тендерний скандал, який стосується будівництва військового меморіального кладовища. Дізнаємося про мету майбутнього візиту прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді в Україну.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо і про новий шантаж Росії щодо ЗАЕС. Не залишимо без уваги наступ російської армії на Покровськ Донецької області.

Крім того, довідаємося про перебіг боїв у Курській області Росії.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

президент "Українського союзу промисловців і підприємців" Анатолій Кінах.