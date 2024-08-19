Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань, зокрема можливі провокації росіян на Запорізькій атомній електростанції. Також поговоримо про повернення планових відключень електроенергії в Україні.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Україна і РФ готували переговори про припинення ударів по об'єктах енергетики, але операція в Курській області їх відклала — ЗМІ;
- газовимірювальна станція "Суджа" перейшла під контроль ЗСУ;
- підрозділи ЗСУ просунулися в місті Часів Яр, — ISW;
- чергові полонені росіяни просять обміняти їх на українських захисників-азовців;
- жителів Покровська, Мирнограда та Селидового закликають евакуюватися через важку ситуацію на фронті.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- військовий аналітик Олександр Шульман;
- начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко;
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
- офіцер пресслужби 26-ої артилерійської бригади Олег Калашніков;
- соціолог Андрій Єременко;
- директор місцевого економічного розвитку в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ірина Озимок;
- екскомандир бригади ЗСУ Мельник Микола.