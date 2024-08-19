Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань, зокрема можливі провокації росіян на Запорізькій атомній електростанції. Також поговоримо про повернення планових відключень електроенергії в Україні.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Україна і РФ готували переговори про припинення ударів по об'єктах енергетики, але операція в Курській області їх відклала — ЗМІ;

газовимірювальна станція "Суджа" перейшла під контроль ЗСУ;

підрозділи ЗСУ просунулися в місті Часів Яр, — ISW;

чергові полонені росіяни просять обміняти їх на українських захисників-азовців;

жителів Покровська, Мирнограда та Селидового закликають евакуюватися через важку ситуацію на фронті.

Гості сьогоднішнього ефіру:

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

військовий аналітик Олександр Шульман;

начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

офіцер пресслужби 26-ої артилерійської бригади Олег Калашніков;

соціолог Андрій Єременко;

директор місцевого економічного розвитку в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ірина Озимок;

екскомандир бригади ЗСУ Мельник Микола.