Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Сегодня, 19 августа, вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов, в частности, возможные провокации россиян на Запорожской атомной электростанции. Также поговорим о возвращении плановых отключений электроэнергии в Украину.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Украина и РФ готовили переговоры о прекращении ударов по объектам энергетики, но операция в Курской области их отложила СМИ;

газоизмерительная станция "Суджа" перешла под контроль ВСУ;

подразделения ВСУ продвинулись в городе Часов Яр, — ISW;

дежурные пленники россияне просят обменять их на украинских защитников-азовцев;

жителей Покровска, Мирнограда и Селидового призывают эвакуироваться из-за тяжелой ситуации на фронте.

Гости сегодняшнего эфира:

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

военный аналитик Александр Шульман;

начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников;

социолог Андрей Еременко;

директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ирина Озимок;

экскомандир бригады ВСУ Мельник Николай.