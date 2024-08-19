Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Сегодня, 19 августа, вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов, в частности, возможные провокации россиян на Запорожской атомной электростанции. Также поговорим о возвращении плановых отключений электроэнергии в Украину.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Украина и РФ готовили переговоры о прекращении ударов по объектам энергетики, но операция в Курской области их отложила СМИ;
- газоизмерительная станция "Суджа" перешла под контроль ВСУ;
- подразделения ВСУ продвинулись в городе Часов Яр, — ISW;
- дежурные пленники россияне просят обменять их на украинских защитников-азовцев;
- жителей Покровска, Мирнограда и Селидового призывают эвакуироваться из-за тяжелой ситуации на фронте.
Гости сегодняшнего эфира:
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- военный аналитик Александр Шульман;
- начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников;
- социолог Андрей Еременко;
- директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ирина Озимок;
- экскомандир бригады ВСУ Мельник Николай.