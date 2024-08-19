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Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

19 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

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16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

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13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

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13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

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12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

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11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

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11:19ВСУ в Курской области могли разбить российские силы, угрожавшие НАТО — эксперт рассказал детали

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08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Text

11:19 ВСУ в Курской области могли разбить российские силы, угрожавшие НАТО — эксперт рассказал детали

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08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Также обсудим новый тендерный скандал, касающийся строительства военного мемориального кладбища. Узнаем цель предстоящего визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о новом шантаже России по поводу ЗАЭС. Не оставим без внимания наступление российской армии на Покровск Донецкой области.

Кроме того, узнаем о ходе боев в Курской области России.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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