Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Также обсудим новый тендерный скандал, касающийся строительства военного мемориального кладбища. Узнаем цель предстоящего визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим и о новом шантаже России по поводу ЗАЭС. Не оставим без внимания наступление российской армии на Покровск Донецкой области.

Кроме того, узнаем о ходе боев в Курской области России.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.