Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

У Військово-морських силах офіційно підтвердили атаку на російський пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" в Краснодарському краї. Водночас російські безпілотники протягом двох тижнів вивчають промислову зону в Німеччині.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
- енергетичний експерт Андрій Закревський;
- голова Комітету економістів України Андрій Новак;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної памʼяті (2014-2016рр) Сергій Громенко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- ЗСУ знищили аеродром "Маринівка";
- у ВМС офіційно підтвердили атаку по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю;
- російські дрони два тижні вивчають промислову зону в Німеччині;
- прем’єр Індії Моді прибув у Київ;
- Путін ухвалив рішення, як Москва відповість на атаку ЗСУ на Курську область, — посол РФ у Вашингтоні Антонов.