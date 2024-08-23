Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

У Військово-морських силах офіційно підтвердили атаку на російський пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" в Краснодарському краї. Водночас російські безпілотники протягом двох тижнів вивчають промислову зону в Німеччині.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;

енергетичний експерт Андрій Закревський;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної памʼяті (2014-2016рр) Сергій Громенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

ЗСУ знищили аеродром "Маринівка";

у ВМС офіційно підтвердили атаку по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю;

російські дрони два тижні вивчають промислову зону в Німеччині;

прем’єр Індії Моді прибув у Київ;

Путін ухвалив рішення, як Москва відповість на атаку ЗСУ на Курську область, — посол РФ у Вашингтоні Антонов.