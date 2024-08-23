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Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

23 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

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11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

У Військово-морських силах офіційно підтвердили атаку на російський пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" в Краснодарському краї. Водночас російські безпілотники протягом двох тижнів вивчають промислову зону в Німеччині.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
  • енергетичний експерт Андрій Закревський;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної памʼяті (2014-2016рр) Сергій Громенко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • ЗСУ знищили аеродром "Маринівка";
  • у ВМС офіційно підтвердили атаку по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю;
  • російські дрони два тижні вивчають промислову зону в Німеччині;
  • прем’єр Індії Моді прибув у Київ;
  • Путін ухвалив рішення, як Москва відповість на атаку ЗСУ на Курську область, — посол РФ у Вашингтоні Антонов.

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13:01 Допомога від ЮНІСЕФ — у шести регіонах українців підтримають у підготовці до зими

12:59 Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

12:58 Махінації з ремонтами на 120 млн грн — в Одесі уникли розтрати бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Справа Харківобленерго — НАБУ вручила підозру ще двом фігурантам оборудки

12:49 Станцію живить лише одна лінія — Запорізька АЕС через окупантів опинилася на межі до блекауту

12:45 ГУР знову атакувало російські телеканали — подробиці

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08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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