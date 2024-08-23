Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

В Военно-морских силах официально подтвердили атаку на российский паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ в Краснодарском крае. В то же время российские беспилотники в течение двух недель изучают промышленную зону в Германии.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;

энергетический эксперт Андрей Закревский;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти (2014-2016гг) Сергей Громенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

ВСУ уничтожили аэродром "Мариновка";

в ВМС официально подтвердили атаку по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края;

русские дроны две недели изучают промышленную зону в Германии;

премьер Индии Моди прибыл в Киев;

Путин принял решение, как Москва ответит на атаку ВСУ на Курскую область, — посол РФ в Вашингтоне Антонов.