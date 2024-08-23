Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

В Военно-морских силах официально подтвердили атаку на российский паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ в Краснодарском крае. В то же время российские беспилотники в течение двух недель изучают промышленную зону в Германии.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
- энергетический эксперт Андрей Закревский;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти (2014-2016гг) Сергей Громенко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- ВСУ уничтожили аэродром "Мариновка";
- в ВМС официально подтвердили атаку по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края;
- русские дроны две недели изучают промышленную зону в Германии;
- премьер Индии Моди прибыл в Киев;
- Путин принял решение, как Москва ответит на атаку ВСУ на Курскую область, — посол РФ в Вашингтоне Антонов.