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Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

23 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

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12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

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11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

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11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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08:00Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

В Военно-морских силах официально подтвердили атаку на российский паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ в Краснодарском крае. В то же время российские беспилотники в течение двух недель изучают промышленную зону в Германии.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
  • энергетический эксперт Андрей Закревский;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти (2014-2016гг) Сергей Громенко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • ВСУ уничтожили аэродром "Мариновка";
  • в ВМС официально подтвердили атаку по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края;
  • русские дроны две недели изучают промышленную зону в Германии;
  • премьер Индии Моди прибыл в Киев;
  • Путин принял решение, как Москва ответит на атаку ВСУ на Курскую область, — посол РФ в Вашингтоне Антонов.

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13:59 Мобилизация женщин — какое наказание грозит за игнорирование повесток

13:59 В Украине заминировали суды в десяти городах — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:55 Возле Верховной Рады состоялась церемония поднятия флага Украины

13:47 Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии

13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

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11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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