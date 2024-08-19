Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Україна має жорстко контролювати фінансові потоки і ресурси в енергетичній сфері. А ті, хто наживається на енергетиці під час війни мають відповідати.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в етері Вечір.LIVE у понеділок, 19 серпня.

Корупція в умовах війни розглядається як мародерство

За словами Кінаха, за корупцію під час війни притягати до відповідальності мають швидко.

"Ми чуємо про корупційні скандали в енергетичній сфері. Корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство. За такі злочини в умовах війни карати повинні швидко", — сказав він.

Експерт наголосив, що карати мають незалежно від посади, статусу чи політичного кольору.

На тезу про те, що ці факти виявляються і справи навіть доходять до судів, а корупціонери ще на свободі, він відповів, що це всі бачать.

"Союзники України і суспільство все бачать", — підсумував Кінах.