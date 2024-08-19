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Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

19 серпня 2024 р. 23:47

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23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

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23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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Україна має жорстко контролювати фінансові потоки і ресурси в енергетичній сфері. А ті, хто наживається на енергетиці під час війни мають відповідати.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в етері Вечір.LIVE у понеділок, 19 серпня.

Корупція в умовах війни розглядається як мародерство

За словами Кінаха, за корупцію під час війни притягати до відповідальності мають швидко.

"Ми чуємо про корупційні скандали в енергетичній сфері. Корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство. За такі злочини в умовах війни карати повинні швидко", — сказав він.

Експерт наголосив, що карати мають незалежно від посади, статусу чи політичного кольору.

На тезу про те, що ці факти виявляються і справи навіть доходять до судів, а корупціонери ще на свободі, він відповів, що це всі бачать.

"Союзники України і суспільство все бачать", — підсумував Кінах. 

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00:10 Чоловікам за кордоном паспорти видаватимуть за новими правилами — рішення Кабміну

00:05 Спека та відключення світла повертаються — які графіки запровадить сьогодні Укренерго

00:00 Шольц відреагував на повідомлення ЗМІ про скорочення військової допомоги для України

19 серпня 2024

23:58 Ребров запросить до збірної новачків із Динамо — один із них викликається вперше

23:53 Допомагали ухилитися від мобілізації — як суд покарав працівників ТЦК та командира взводу

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23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

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21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання