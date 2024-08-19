Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Украина должна жестко контролировать финансовые потоки и ресурсы в энергетической сфере. А те, кто наживается на энергетике, во время войны должны отвечать.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 августа.

Коррупция в условиях войны рассматривается как мародерство

По словам Кинаха, за коррупцию во время войны привлекать к ответственности должны быстро.

"Мы слышим о коррупционных скандалах в энергетической сфере. Коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство. За такие преступления в условиях войны наказывать должны быстро", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что наказывать должны независимо от должности, статуса или политического цвета.

На тезис о том, что эти факты обнаруживаются и дела даже доходят до судов, а коррупционеры еще на свободе, он ответил, что люди все видят.

"Союзники Украины и общество все видят", — подытожил Кинах.