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Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

19 августа 2024 г. 23:47

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23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

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16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

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Украина должна жестко контролировать финансовые потоки и ресурсы в энергетической сфере. А те, кто наживается на энергетике, во время войны должны отвечать.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 августа.

Коррупция в условиях войны рассматривается как мародерство

По словам Кинаха, за коррупцию во время войны привлекать к ответственности должны быстро.

"Мы слышим о коррупционных скандалах в энергетической сфере. Коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство. За такие преступления в условиях войны наказывать должны быстро", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что наказывать должны независимо от должности, статуса или политического цвета.

На тезис о том, что эти факты обнаруживаются и дела даже доходят до судов, а коррупционеры еще на свободе, он ответил, что люди все видят.

"Союзники Украины и общество все видят", — подытожил Кинах.

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00:00 Шольц отреагировал на сообщение СМИ о сокращении военной помощи для Украины

19 августа 2024

23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

23:53 Помогали уклониться от мобилизации — как суд наказал работников ТЦК и командира взвода

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания