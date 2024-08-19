Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, заявив, що прожитковий мінімум в Україні в рази нижчий за реальний. За його словами, йдеться, про різницю в мінімум 2-3 рази.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 19 серпня.

Прожитковий мінімум в Україні

"Той прожитковий мінімум, який сьогодні офіційно затверджений в Україні, він вже не відповідає реальній вартості життя мінімум в 2-3 рази, а то й в чотири", — зазначив експерт.

Він додав, що всі удосконалення в соціальній системі повинні бути спрямовані на покращення життя українців.

"Всі удосконалення в соціальній системі, включаючи систему соціальних стандартів, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та пенсія, повинні бути спрямовані на те, щоб люди комфортніше жили в Україні. Бо тільки так можна створити умови для збереження та повернення та подальшого розвитку", — заявив Кінах.