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Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

19 серпня 2024 р. 21:42

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21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

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16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

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14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, заявив, що прожитковий мінімум в Україні в рази нижчий за реальний. За його словами, йдеться, про різницю в мінімум 2-3 рази.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 19 серпня.

Прожитковий мінімум в Україні

"Той прожитковий мінімум, який сьогодні офіційно затверджений в Україні, він вже не відповідає реальній вартості життя мінімум в 2-3 рази, а то й в чотири", — зазначив експерт.

Він додав, що всі удосконалення в соціальній системі повинні бути спрямовані на покращення життя українців.

"Всі удосконалення в соціальній системі, включаючи систему соціальних стандартів, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та пенсія, повинні бути спрямовані на те, щоб люди комфортніше жили в Україні. Бо тільки так можна створити умови для збереження та повернення та подальшого розвитку", — заявив Кінах.

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20:25 Зеленський прокоментував операцію ЗСУ в Курській області Росії

20:15 В Україні почався найспекотніший тиждень серпня — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:11 Стало відомо, що робити, коли в ТЦК відмовляються приймати документи для відстрочки

20:00 Повторна мобілізація звільненого із ЗСУ — коли це неможливо

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14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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