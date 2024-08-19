Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что прожиточный минимум в Украине в разы ниже реального. По его словам, речь идет про разницу в минимум 3-4 раза.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 августа.

Прожиточный минимум в Украине

"Тот прожиточный минимум, который сегодня официально утвержден в Украине, он уже не соответствует реальной стоимости жизни минимум в 2-3 раза, а то и в четыре", — отметил эксперт.

Он добавил, что все усовершенствования в социальной системе, должны быть направлены на улучшение жизни украинцев.

"Все усовершенствования в социальной системе, включая систему социальных стандартов, прожиточный минимум, минимальную заработную плату и пенсию, должны быть направлены на то, чтобы люди комфортнее жили в Украине. Ведь только так можно создать условия для сохранения и возвращения и дальнейшего развития", — заявил Кинах.