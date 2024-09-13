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Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

13 вересня 2024 р. 17:55

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

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Ексклюзив

16:54Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

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16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

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12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

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10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Росіяни послабили контрнаступ в Курській області Росії, наразі Сили оборони РФ зосередилися на трьох напрямках. З російського полону повернулися ще 49 українців і українок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

  • до України з російського полону повернули 49 полонених, серед них 23 українки;
  • речник УДА "Південь" заявив, що російський контрнаступ на Курському напрямку "згасає";
  • ексміністр оборони РФ Шойгу поїхав на зустріч до Північної Кореї до Кім Чен Ина;
  • ЗС РФ зосередилися на трьох напрямках на фронт — як зміниться війна восени;
  • Скільки російських військових могли б бути на Покровському напрямку, якби не Курська операція.

Гостями студії стали:

  • український військовик, полковник запасу, командувач Аеромобільних військ України (1998–2005 рр.) Іван Якубе́ць;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець;
  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • політичний психолог, PhD, професор, майстер-тренер International  Coaches Union Всеволод Зеленін.

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18:19 У республіканців розкрили "мирний план" Трампа — як він планує завершити війну

18:13 На кордоні з Польщею можуть бути складнощі з перетином — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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