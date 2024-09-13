Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Росіяни послабили контрнаступ в Курській області Росії, наразі Сили оборони РФ зосередилися на трьох напрямках. З російського полону повернулися ще 49 українців і українок.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

до України з російського полону повернули 49 полонених, серед них 23 українки;

речник УДА "Південь" заявив, що російський контрнаступ на Курському напрямку "згасає";

ексміністр оборони РФ Шойгу поїхав на зустріч до Північної Кореї до Кім Чен Ина;

ЗС РФ зосередилися на трьох напрямках на фронт — як зміниться війна восени;

Скільки російських військових могли б бути на Покровському напрямку, якби не Курська операція.

Гостями студії стали:

український військовик, полковник запасу, командувач Аеромобільних військ України (1998–2005 рр.) Іван Якубе́ць;

адвокат, юрист Ростислав Кравець;

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

політичний психолог, PhD, професор, майстер-тренер International Coaches Union Всеволод Зеленін.